В РФ контрактник на «КАМАЗе» наехал на срочников, есть погибшие — росСМИ

В Архангельской области РФ контрактник наехал на колонну срочников. Погибли два человека, еще 11 военнослужащих пострадали. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.



«ДТП произошло на полигоне недалеко от города Мирный. Военный "КАМАЗ", которым управлял 22-летний Исрапил, наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы. Один человек погиб сразу, еще один скончался позже, в больнице. Кроме них, в аварии пострадали еще 11 человек — всех их доставили в больницу Минобороны с различными травмами», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что причины — неизвестны. В случившемся разбираются военные следователи.