Верховный суд Украины запретил обжалование повесток в судах. Об этом сообщает «АрміяInform».



«Верховный суд Украины определил, что повестка Территориального центра комплектования и социальной поддержки не может быть обжалована в любом суде, потому что этот документ является лишь средством оповещения лица о необходимости исполнить воинскую обязанность в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе"», — отмечается в сообщении.



Как пояснил юрист Игорь Колесник, к такому выводу пришел Кассационный админсуд в составе Верховного суда. Поэтому теперь гражданам нет смысла оспаривать такие повестки, поскольку все суды должны учитывать выводы Верховного суда.



С началом широкомасштабного российского вторжения в Украине объявлена всеобщая мобилизация. Если человеку выписали повестку, и он за нее расписался, то необходимо прийти в центр комплектования.



«Если человека вызвали повесткой, но он не пришел, местные Территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут трактовать это как уклонение от мобилизации, что влечет уголовную ответственность», — уточнил юрист.



За уклонение от военной службы при мобилизации в условиях войны предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

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