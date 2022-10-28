Из Лимана эвакуировали детей, отец которых погиб от взрыва снаряда

Полицейские Лимана совместно с волонтерами эвакуировали двух детей, отец которых погиб из-за взрыва снаряда. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области.



Семья жила в селе Торское Лиманской громады. Эвакуироваться отец отказался.



Вчера оккупанты открыли огонь по селу. Один из снарядов прилетел во двор дома, где жила семья. Отца, который был на улице, задело осколками. От полученных травм 51-летний мужчина погиб на месте. Дети, 9-летний Андрей и 10-летняя Оля, не пострадали, потому что в этот момент находились в доме.



Мать скончалась четыре года назад. Папа воспитывал их сам. После случившегося девочку и мальчика забрали к себе соседи. Они позвонили в полицию с просьбой о помощи.



Правоохранители организовали эвакуационный рейс и вместе с волонтерами и госпитальерами забрали детей. Сейчас они находятся в Покровском районе, их забрала к себе родная тетя. У женщины также есть ребенок, поэтому ювенальные полицейские предложили семье эвакуироваться. В настоящее время соцслужбы подыскивают для семьи жилье в более безопасном регионе страны.