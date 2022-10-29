Кириленко: Донецкая область — сплошная горячая точка

В Донецкой области наибольшую активность этой ночью российские силы проявили на Донецком направлении. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«Авдеевка подверглась многочисленным обстрелам по старой и центральной части города. Информацию о пострадавших и объемах разрушений уточняем. В Очеретинской громаде были обстрелы в районе Водяного, Невельского и Первомайского — в последнем повреждено по меньшей мере два дома. Также россияне стреляли по окрестностям Марьинской громады», — перечислил руководитель ОВА.



По его словам, на Лисичанском направлении — вновь массированные обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде.



«Донецкая область — это одна сплошная горячая точка», — резюмировал Кириленко.



Смотрите также:



