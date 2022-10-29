На Донетчине оккупанты нанесли удары по 15 населенным пунктам

Донецкая область. Фото: полиции

На Донетчине за сутки обстрелам со стороны российских сил подверглись 15 населенных пунктов, зафиксированы 29 ударов. Есть погибшие и раненые мирные жители. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.



Оккупанты накрыли огнем следующие населенные пункты: Авдеевка, Бахмут, Соледар, Часов Яр, Великая Новоселка, Пивничное, Нью-Йорк, Курдюмовка, Опытное, Северное, Ласточкино, Карловка, Тоненькое, Бахмутское, Дружба. Били из артиллерии, РСЗО «Град», «Ураган», минометов. Уничтожены и повреждены пять жилых домов и детский сад.



«Артиллерийские обстрелы не утихают на Бахмутском направлении. В частности, в Курдюмовке и Пивничном от вражеских попаданий погибли люди. Есть травмированные в Бахмуте, Соледаре и Бахмутском. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома», — отметили в ведомстве.



Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также:



