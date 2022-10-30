ЧВК «Вагнера» начала набирать заключенных с ВИЧ и гепатитом — британская разведка

Российская ЧВК «Вагнера» начала вербовать на войну с Украиной заключенных с такими серьезными заболеваниями, как ВИЧ и гепатит С. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
«27 октября 2022 года российский магнат Евгений Пригожин опубликовал в интернете, пожалуй, признание утверждений о том, что его частная военная компания "Вагнера" изменила свои стандарты и вербует российских осужденных, страдающих серьезными заболеваниями, включая ВИЧ и гепатит C», — говорится в сообщении в Twitter.
Британская разведка отмечает, что роль ЧВК «Вагнера» значительно изменилась после начала полномасштабной войны в Украине. В предыдущих конфликтах ЧВК устанавливала высокие стандарты набора наемников, и отдавала премущество профессиональным солдатам.
«Привлечение заключенных с серьезными заболеваниями показывает, что сейчас количество преобладает над опытом или качеством», — подчеркивают в разведке.
Также отмечается, что недавно Пригожин объявил о плане создать 200-километровую оборонную «линию Вагнера» на востоке Украины, для чего потребуется больше рабочей силы.
«Существует реальная возможность того, что некоторые новобранцы-осужденные изначально будут привлечены к работе по возведению оборонных сооружений», — резюмируют в разведке.
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