ЧВК «Вагнера» начала набирать заключенных с ВИЧ и гепатитом — британская разведка

Российская ЧВК «Вагнера» начала вербовать на войну с Украиной заключенных с такими серьезными заболеваниями, как ВИЧ и гепатит С. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.



«27 октября 2022 года российский магнат Евгений Пригожин опубликовал в интернете, пожалуй, признание утверждений о том, что его частная военная компания "Вагнера" изменила свои стандарты и вербует российских осужденных, страдающих серьезными заболеваниями, включая ВИЧ и гепатит C», — говорится в сообщении в Twitter.



Британская разведка отмечает, что роль ЧВК «Вагнера» значительно изменилась после начала полномасштабной войны в Украине. В предыдущих конфликтах ЧВК устанавливала высокие стандарты набора наемников, и отдавала премущество профессиональным солдатам.



«Привлечение заключенных с серьезными заболеваниями показывает, что сейчас количество преобладает над опытом или качеством», — подчеркивают в разведке.



Также отмечается, что недавно Пригожин объявил о плане создать 200-километровую оборонную «линию Вагнера» на востоке Украины, для чего потребуется больше рабочей силы.



«Существует реальная возможность того, что некоторые новобранцы-осужденные изначально будут привлечены к работе по возведению оборонных сооружений», — резюмируют в разведке.