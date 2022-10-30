На деоккупированных территориях трех областей обнаружено более 1000 тел погибших — МВД

На деоккупированных территориях Донецкой, Харьковской и Херсонской областей обнаружили уже более 1000 тел погибших мирных жителей. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире национального телемарафона.



«Если мы говорим о Донецкой области, то сейчас на деоккупированных территориях мы обнаружили 268 тел, из них идентифицировано 175. В Харьковской области обнаружено 765 тел, из них предварительно идентифицировано 453. В Херсонской области найдено 44 тела, из которых 3 идентифицировано», — сообщил глава МВД.



Он объяснил, что сложность идентификации состоит в том, что экспертизы проводятся через анализ ДНК.



«Зрительно сейчас уже установить сходство невозможно, поэтому отбирается ДНК этих тел, идут запросы от родных о пропавших, и потом родственники сдают ДНК - и идет сравнение», — рассказал Монастырский.



Он отметил также, что на ДНК-экспертизу сформировалась очередь уже на 2 месяца вперед.

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