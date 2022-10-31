За минувшие сутки в результате обстрелов Донецкой области погибли четыре человека, двое – ранены

За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли четыре человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.
Он уточнил, что четверо погибших в Бахмуте.
Кроме того, правоохранители обнаружили тело 1 гражданского, погибшего во время оккупации, - в Святогорске.
Он добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Всего, по данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1130 мирных жителей. 2500 человек получили ранения.