За утро ВСУ сбили 44 крылатые ракеты над Украиной

За сегодняшнее утро ВСУ сбили 44 крылатые российские ракеты над Украиной. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.



«В 07.00 31 октября российские оккупанты осуществили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. Из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 было выпущено более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и Волгодонска (Ростовская область)», - рассказали военные.

Отмечается, что 44 крылатые ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушного командования «Центр» – 18, воздушного командования «Юг» – 12, воздушного командования «Восток» – 9, воздушного командования «Запад» – 5.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры российскими оккупантами в понедельник утром в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.