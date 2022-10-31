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Донецкая область с ночи подвергается мощным обстрелам, есть жертвы

31 октября 2022, 11:37

Донецкая область с ночи подвергается мощным обстрелам, есть жертвы

Российские войска продолжают обстрелы по всей линии фронта от Кураховской до Лиманской громады. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, на Волновахском направлении интенсивные обстрелы Угледара и Павловки, без пострадавших.

На Донецком направлении один человек погиб в Кураховской общине, два дома повреждены в Первомайском Очеретинской громады. Ночью были единичные обстрелы окрестностей Марьинской громады и Авдеевки, утром Авдеевка испытала два мощных артобстрела — последствия устанавливают власти.

На Горловском направлении россияне стреляли по окрестностям Торецкой, Соледарской и Светлодарской общин. В Соледаре один человек погиб, один ранен — обстоятельства выясняют власти.

На Лисичанском направлении не прекращаются обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде. Число жертв и разрушений устанавливаются.

Также ночью россияне обстреляли Новотроицкое Покровской громады, повредили 9 частных домов и сельхозпредприятие.

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