Российские войска обстреляли 6 населенных пунктов Донецкой области за сутки

Российские оккупанты 15 раз ударили по Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть погибшие и раненые гражданские жители.



Войска РФ ударили по 6 населённым пунктам региона - городам Авдеевка, Бахмут, пгт Большая Новоселка, Нью-Йорк, селам Карловка, Бердичи.

Оккупанты обстреливали область артиллерией. Уничтожили и повредили 21 жилой дом и гаражи.

«Под массированным огнем остается Бахмут. За сутки оккупанты пять раз обстреляли город, убили и ранили гражданских. В результате вражеских попаданий повреждено 17 домов», - рассказали правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 91 человек, с начала обязательной эвакуации – более 27 000 человек, среди них 4216 – дети, 1659 – люди с инвалидностью.

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