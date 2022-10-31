Из-за сегодняшнего массированного обстрела Украины пострадали 13 человек

Из-за ракетной атаки войск РФ пострадало 13 человек. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире телемарафона.

«На данный момент мы имеем 13 человек, которые травмированы в результате сегодняшних атак Российской Федерации. И мы, конечно, будем вместе с СБУ, с прокуратурой устанавливать те убытки и фиксировать те преступления, которые были совершены сегодня на территории нашей страны», - сказал он.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры российскими оккупантами в понедельник утром в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.