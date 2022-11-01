Войска РФ утром массированно обстреляли Авдеевку

Ночью российские войска нанесли 2 ракетных удара по Краматорску Донецкой области – четырнадцатью ракетами попали в промзону. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, отметив, что информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре не поступала.

Также он рассказал, что на Донецком направлении обошлось без пострадавших, а в Курахово обстрелом войск РФ разрушен частный дом, еще были зафиксированы прилеты по окрестностям сел. В Авдеевке, по словам Кириленко, были одиночные прилеты ночью и два массированных артобстрела под утро, а в Очеретинской общине обстрелы по окрестностям сел – поврежден ЛЭП.

«На Горловском направлении 1 человек погиб и 2 получили ранения в Бахмуте, поврежден частный дом и многоэтажка. В Торецкой общине разрушены 4 дома в Курдюмовке, поврежден дом и забит скот в Нелиповке. В Соледарской общине одиночные обстрелы вблизи сел, в Раздоловке поврежден частный ангар», - рассказал Кириленко.

К тому же, как отметил глава Донецкой ОВА, на Лисичанском направлении не прекращаются обстрелы Торского и Заречного в Лиманской общине.

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