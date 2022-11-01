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Российские войска ударили по 13 населенным пунктам Донецкой области за сутки

01 ноября 2022, 11:13

Российские войска ударили по 13 населенным пунктам Донецкой области за сутки

Правоохранители документирует последствия 33 российских обстрелов территории Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть погибшие и раненые гражданские жители.

Сообщается, что войска РФ обстреляли 13 населенных пунктов региона города Курахово, Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Торецк, Красногоровка, пгт Большая Новоселка, Северное, Нелиповка, села Екатериновка, Сокол, Карловка, Максимилиановка.

Донецкая область была атакована ракетами и артиллерией.

Армия РФ разрушила и повредила 13 гражданских объектов реегиона – 9 жилых домов, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 198 человек, с начала обязательной эвакуации более 27 200 человек, в том числе 4243 – дети, 1677 – люди с инвалидностью.

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