«ЛНР»: Ребенок получил ранения при обстреле Краснореченского

В результате обстрела поселка Краснореченское Кременского района 31 октября получил ранения десятилетний мальчик. Об этом заявили в «СЦКК ЛНР».



Утверждается, что за прошедшие сутки обстрелам подверглись Сватово, Алчевск, Первомайск и Кременная.



Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в освобожденном от российских войск селе Невское в Луганской области оккупанты ранили женщину. По его словам, росармия продолжает обстреливать населенные пункты региона. Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в течение 31 октября российские войска били по Стельмаховке, Мясожаровке, Белогоровке, Грековке и по Невскому.