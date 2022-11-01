Спасатели показали, как тушили пятиэтажку в Бахмуте. Она загорелась из-за обстрела

Бахмут. Фото: ГСЧС

Из-за обстрелов в Бахмуте загорелась пятиэтажка. Спасатели локализовали возгорание. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.



По данным спасателей, за минувшие сутки из-за обстрелов в области возникли два пожара.



«В 11:27 31 октября спасатели Торецкого гарнизона ликвидировали пожар летней кухни на территории частного домовладения на площади 30 квадратных метров», — проинформировали в ГСЧС.



Там также сообщили, что впоследствии спасатели Бахмутского гарнизона прибыли по вызову о пожаре в Бахмуте.



«На месте происшествия установлено, что в результате вражеского обстрела произошел пожар на десяти балконах и частично квартирах между первым и вторым подъездами в пятиэтажном жилом доме. Пожар локализован в 16:47 на площади 135 квадратных метров», — отметили в ведомстве.



В ГСЧС добавили, что из-за угрозы жизни и здоровью личного состава в результате обострения боевых действий в непосредственной близости к месту пожара, привлеченные силы и средства вернулись к постоянному месту дислокации.



«В обоих случаях информация о погибших и пострадавших в Главное управление не поступала», — резюмировали в ведомстве.