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Спасатели показали, как тушили пятиэтажку в Бахмуте. Она загорелась из-за обстрела

01 ноября 2022, 17:43

Спасатели показали, как тушили пятиэтажку в Бахмуте. Она загорелась из-за обстрела

Бахмут. Фото: ГСЧС Бахмут. Фото: ГСЧС

Из-за обстрелов в Бахмуте загорелась пятиэтажка. Спасатели локализовали возгорание. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.

По данным спасателей, за минувшие сутки из-за обстрелов в области возникли два пожара.

«В 11:27 31 октября спасатели Торецкого гарнизона ликвидировали пожар летней кухни на территории частного домовладения на площади 30 квадратных метров», — проинформировали в ГСЧС.

Там также сообщили, что впоследствии спасатели Бахмутского гарнизона прибыли по вызову о пожаре в Бахмуте.

«На месте происшествия установлено, что в результате вражеского обстрела произошел пожар на десяти балконах и частично квартирах между первым и вторым подъездами в пятиэтажном жилом доме. Пожар локализован в 16:47 на площади 135 квадратных метров», — отметили в ведомстве.

В ГСЧС добавили, что из-за угрозы жизни и здоровью личного состава в результате обострения боевых действий в непосредственной близости к месту пожара, привлеченные силы и средства вернулись к постоянному месту дислокации.

«В обоих случаях информация о погибших и пострадавших в Главное управление не поступала», — резюмировали в ведомстве.

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