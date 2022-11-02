Суд приговорил боевика из Луганской области к восьми годам лишения свободы

Суд признал виновным жителя Луганской области в участии в незаконных вооруженных формированиях – «народной милиции» группировке «ЛНР» - и приговорил его к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



«Прокурор в суде доказал, что в октябре 2021 года житель г.Суходольск Луганской области вступил в так называемую народную милицию "ЛНР". Мужчина стал механиком-водителем "3-го мотострелкового батальона 8-й мотострелковой роты 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса"», - говорится в сообщении.



По информации прокуратуры, мужчина осуществлял маневры в боевой обстановке на местности, занимался наблюдением и обменом информацией, которая использовалась представителями «ЛНР» для координации и ведения боевых действий против подразделений Объединенных сил.



1 июня 2022 года военнослужащие Вооруженных сил Украины взяли его в плен в Северодонецке Луганской области.



Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч.2 ст.110, ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины).