Дочери экс-министра обороны грозит 10 лет тюрьмы — СБУ

Сотрудники Службы безопасности разоблачили на антиукраинской деятельности дочь бывшего министра обороны Украины (2012-2014 гг.). По материалам следствия, она руководила предприятиями, поставлявшими товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что Киевская городская прокуратура заочно сообщила женщине о подозрении по ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).



Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет без права занимать определенные должности и конфискацию имущества.



В СБУ напомнили, что в июне этого года суд арестовал и передал в управление АРМА 645 железнодорожных вагонов, 30 земельных участков и 30 объектов недвижимости, принадлежавших семье этого министра.