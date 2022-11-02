Мэр Мелитополя рассказал о ситуации в оккупированном городе

В захваченном войсками РФ Мелитополе Запорожской области оккупанты используют промышленность города для своих нужд. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.



Он рассказал, что оккупанты делают из Мелитополя военную базу. Тысячи захватчиков собираются зимовать в городе.

«Через город везут вооружение, убивающее гражданских на юге и востоке страны. Мелитопольскую промышленность переориентируют под нужды русских войск: на отжатых железо-бетонном заводе и автоцвете производят бетонные доты и оборонительные сооружения. На машиностроительных заводах ремонтируют военную технику», - сообщил Иван Фдеоров.

Кроме того мэр Мелитополя рассказал, что оккупанты селятся на предприятиях, в школах и садиках, а также «в частных домах, которые им нравятся».



Федоров заявил, что Мелитополю нужна деоккупация.

Ранее мэр оккупированного города Олешки Херсонской области Евгений Рыщук призвал жителей эвакуироваться, так как большая часть территории Олешковской ТО будет превращена армией РФ в плацдарм для ведения боевых действий.