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Ночью армия РФ массированно атаковали Днепропетровскую область

03 ноября 2022, 08:43

Ночью армия РФ массированно атаковали Днепропетровскую область

Российские войска ударили по Кривому Рогу, Павлограду и Никопольскому району Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он рассказал, что ночью военные из воздушного командования «Восток» уничтожили над Никопольским районом 4 дрона-камикадзе «Shahed-136».

«Были и прилеты. Россияне нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге. Там серьезные разрушения. Работают все службы», - написал Резниченко.

Также он сообщил, что в Павлограде оккупанты ударили по промышленному предприятию, там сейчас продолжаются восстановительные работы.

Никопольщину армия РФ обстреляла «Градами» и тяжелой артиллерие. Пострадали две общины - Никопольская и Марганецкая.

«В Никополе загорелась автозаправка. Огонь уже потушили. Снаряды повредили жилье, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие. В Марганецкой общине вражеские снаряды оставили без света более 1000 семей. Энергетики уже чинят линии», - рассказал глава Днепропетровской ОВА, уточнив, что всюду обошлось без погибших и раненых.

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