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Российские войска обстреляли Харьков и еще несколько городов области

03 ноября 2022, 10:13

Российские войска обстреляли Харьков и еще несколько городов области

Армия РФ нанесла удар по Харькову 3 ракетами, предварительно ЗРК С-300, обстреляны оккупантами и другие населенные пункты области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что в Киевском районе Харькова 1 ракета повредила хозяйственное здание и троллейбус, остальные ракеты попали в землю, предварительно обошлось без пострадавших.

«В течение прошлых суток российские оккупанты обстреливали мирное население прилегающих к линии столкновения и границы с РФ территорий. Обстреливались города Купянск, Волчанск, пгт Двуречная и другие населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов. Повреждены жилые дома, общественные постройки, произошли пожары», - рассказал Синегубов.

Сославшись на данные областного Центра экстренной медицинской помощи, глава Харьковской ОВА сообщил, что за прошедшие сутки в Купянске под обстрелом погибла 82-летняя женщина. В Купянском районе 1 человек госпитализирован с ранениями, а в Чугуевском районе получили ранения 5 мирных жителей.

За сутки специалисты ГСЧС в Харьковской области разминировали 754 взрывоопасных предмета.

«Минная опасность в области остается очень высокой. Вчера возле с. Александровка Богодуховского района в поле на мину наехал комбайн. 37-летний комбайнер госпитализирован с ранениями. Возле с. Граково Чугуевского района на мине взорвался трактор. К сожалению, 45-летний тракторист погиб. Еще раз призываю всех быть максимально внимательными и осторожными», - написал глава Харьковской ОВА.

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