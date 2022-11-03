Армия РФ за сутки нанесла 21 удар по жилым районам и инфраструктуре Донетчины

Российские оккупанты за сутки атаковали 12 населенных пунктов Донбасса, правоохранители собирают доказательства военной агрессии РФ. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть погибшие и раненые гражданские жители.



В течение суток российские войска нанесли 21 удар по жилым районам и инфраструктуре региона. Обстреливали города Авдеевка, Бахмут, Торецк, пгт Большая Новоселка, Острое, Нью-Йорк, Северное, села Карловка, Уманское, Георгиевка, Константиновка, Звездное.

Армия РФ применила для обстрела региона РСЗО «Град», артиллерию, минометы, разрушив и повредив 19 гражданских объектов – 17 жилых домов, исправительную колонию, складское помещение.

«Самыми горячими точками в Донецкой области остаются Бахмут и Авдеевка. От артиллерийских обстрелов в Бахмуте погибли мирные жители, есть травмированные. В Авдеевке также есть потери среди гражданских, повреждены 5 частных домов и объект инфраструктуры», - рассказали правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 277 человек, с начала обязательной эвакуации более 27 600 человек, в том числе 4294 – дети, 1719 – люди с инвалидностью.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли четыре человека.