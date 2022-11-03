Спасатели доставили раненую жительницу Бахмута в больницу

Бахмут. Фото: ГСЧС

Спасатели доставляют раненых мирных жителей Донетчины в больницы. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.



«Вчера вечером спасатели Бахмутского гарнизона на автомобиле скорой медицинской помощи выезжали по вызову о помощи. По прибытию на место установлено, что в результате обстрела получила ранение женщина 1970 г.р., которая нуждалась в неотложной медицинской помощи. Спасатели оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали пострадавшую в местное лечебное учреждение», — рассказали в ведомстве.