На Донетчине для гражданских открыли трассу в сторону Харькова

В Донецкой области для гражданских открыли трассу «Киев — Харьков — Довжанский» в сторону Харькова. Безопасность граждан обеспечивает полиция. Об этом сообщает МВД Украины.



«Восстановлен проезд гражданского населения по участку автодороги М-03 на границе Донецкой и Харьковской областей. Для безопасности граждан здесь заработал блокпост, на котором службу несут полицейские во взаимодействии с Военной службой правопорядка, Нацгвардией и СБУ», — отметили в ведомстве.



Там уточнили, что главные задачи правоохранителей — блокирование незаконного обращения оружия, выявление лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, предотвращение провоза запрещенной алкогольной продукции и т.д.



Начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Руслан Осипенко отметил, что в связи с увеличением количества заезжающего в область гражданского и волонтерского транспорта полиция проводит проверки. И каждый день полицейские обнаруживают и изымают запрещенные предметы, в частности, нелегальное оружие.