Бросили под обстрелы без подготовки и обвиняют дезертирстве: мобилизованные россияне просят о помощи

В Луганской области находятся российские военные, которых мобилизовали и сразу же бросили без подготовки под минометные обстрелы. Видео, на котором мужчины просят помочь им покинуть территорию Украины опубликовал проект Gulagu.net. Кроме этого родственники мужчин утверждают, что у них нет связи с командованием, а после того, как те отступили и отправились искать военную часть, им стали угрожать статьей о дезертирстве.

Речь идет о солдатах из части №91711, 252-й полк, отдельный стрелковый батальон, 2-я рота, 1-й взвод. С начала октября они находились в Луганской области по направлению Сватово — Макеевка.



После того как мобилизованные несколько раз оказались под обстрелами, они решили отступать и пошли искать ближайшую военную часть. Всего их осталось 39 человек. 28 октября они пришли в военную часть в Луганской области, где им приказали сложить оружие. Оказалось, что по документам солдаты находятся на месте незаконно, а должны они быть якобы в Белгородской области. Мужчин «послали пешком до Ростовской области».



Родственники мобилизованных заказали для них автобус, который должен был забрать мужчин из Старобельска, их ждали на КПП «Чертково». Однако солдаты так и не доехали до белгородской военной части. На КПП их забрала военная комендатура и отвезла в луганский поселок Меловое. Теперь этих 39 человек хотят обвинить в дезертирстве.



При этом в телефонном разговоре между командиром комендатуры и командиром белгородской военной части, откуда мобилизованных отправили на войну, выяснилось, что в части не знали о местонахождении 39 солдат.