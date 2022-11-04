Российские войска атаковали 4 общины Днепропетровской области

Ночью в Никопольском районе Днепропетровской области военные воздушного командования «Восток» уничтожили восемь дронов-камикадзе «Shahed-136» российских войск. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Также он рассказал, что оккупанты обстреляли РСЗО «Град» и тяжелой артиллерией 4 общины области - Никопольскую, Мировскую, Красногригоревскую и Марганецкую. Обошлось, по словам Резниченко, без пострадавших.

«В Красногригорьевской общине повреждены жилые дома, автомобили, газопровод. Оборванная линия электропередач», - рассказали в Днепропетровской ОВА.

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