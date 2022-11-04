Главные события в оккупации 4 ноября

До 24 февраля мы, команда «Новостей Донбасса», рассказывала о ситуации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Россия аннексировала четыре украинских региона. Теперь в фокусе нашего внимания и эти территории.

Политика

Президент РФ Владимир Путин назвал украинский Мариуполь «древним русским городом». По его словам, жители города якобы жили «в условиях националистической пропаганды» — а надо, чтобы «понимали, откуда они родом». Президент РФ планирует «работать» с людьми.

Со здания Херсонской обладминистрации сняли триколор. Значит ли это, что русские войска готовятся покинуть город? В украинской армии предупредили, что это может быть провокация, а политологи считают, что это очередная информационно-психологическая операция россиян.

Общество

По данным Луганской ОВА, российские оккупанты закрыли въезд в Кременскую громаду, в частности, люди не могут попасть ни в Кременную, ни в Новую Краснянку. В магазинах заканчиваются продукты.

В захваченном войсками РФ Энергодаре Запорожской области оккупанты проводят «перепись населения». Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

Сегодня в Святогорске нет ни света, ни воды, ни газа. Мобильная связь работает с перебоями. Населенный пункт украинская армия освободила от оккупантов в середине сентября. Под властью россиян город пробыл около трех месяцев. Что местные жители рассказывают о том, как пережили время оккупации, читайте в нашем репортаже из города.

Права человека

Financial Times пишет, что в Скадовске Херсонской области оккупанты публично повесили 56-летнюю медсестру Татьяну Мудренко из-за высказывания «Скадовск – это Украина». Издание ссылается на свидетельства очевидцев и сестры погибшей Натальи Черной.



Военные действия

Три человека погибли и 13 получили ранения в результате сегодняшних обстрелов, заявил штаб «теробороны» группировки «ДНР».