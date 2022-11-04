Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Главные события в оккупации 4 ноября

04 ноября 2022, 21:56

Главные события в оккупации 4 ноября

До 24 февраля мы, команда «Новостей Донбасса», рассказывала о ситуации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Россия аннексировала четыре украинских региона. Теперь в фокусе нашего внимания и эти территории.

Политика

Президент РФ Владимир Путин назвал украинский Мариуполь «древним русским городом». По его словам, жители города якобы жили «в условиях националистической пропаганды» — а надо, чтобы «понимали, откуда они родом». Президент РФ планирует «работать» с людьми. 

Со здания Херсонской обладминистрации сняли триколор. Значит ли это, что русские войска готовятся покинуть город? В украинской армии предупредили, что это может быть провокация, а политологи считают, что это очередная информационно-психологическая операция россиян.

Общество

По данным Луганской ОВА, российские оккупанты закрыли въезд в Кременскую громаду, в частности, люди не могут попасть ни в Кременную, ни в Новую Краснянку. В магазинах заканчиваются продукты.

В захваченном войсками РФ Энергодаре Запорожской области оккупанты проводят «перепись населения». Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

Сегодня в Святогорске нет ни света, ни воды, ни газа. Мобильная связь работает с перебоями. Населенный пункт украинская армия освободила от оккупантов в середине сентября. Под властью россиян город пробыл около трех месяцев. Что местные жители рассказывают о том, как пережили время оккупации, читайте в нашем репортаже из города.

Права человека

Financial Times пишет, что в Скадовске Херсонской области оккупанты публично повесили 56-летнюю медсестру Татьяну Мудренко из-за высказывания «Скадовск – это Украина». Издание ссылается на свидетельства очевидцев и сестры погибшей Натальи Черной.

Военные действия

Три человека погибли и 13 получили ранения в результате сегодняшних обстрелов, заявил штаб «теробороны» группировки «ДНР».

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от главного редактора украинского телеканала иностранного вещания FREEDOM Алексея Мацуки.

Еще по теме

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:56
Главные события в оккупации 4 ноября
18:28
В «ДНР» заявили о гибели жителя Куйбышевского района Донецка
17:21
В Херсоне объявили круглосуточный комендантский час
15:58
FT: В оккупированном Скадовске россияне повесили медсестру Татьяну Мудренко
15:44
«ДНР» назвала причины больших очередей на выезд в Россию
15:27
Мариупольцы вывешивают плакаты «Мы замерзли. Help!» из своих домов
15:21
Путин рассказал о планах по захваченному Мариуполю
14:51
РФ готова к «акту доброй воли» в районе Херсона — Резников
13:01
«ДНР»: Во Владимировке погибли два человека, еще трое ранены
12:37
В частном секторе оккупированной Горловки прогремели взрывы
12:24
В Донецке ранены четыре человека
11:22
В Энергодаре оккупанты проводят «перепись населения»
09:38
«ДНР» заявила об одной погибшей и десяти раненых за сутки
08:56
Оккупанты закрыли въезд в Кременную, в городе заканчиваются продукты
08:45
Центр Макеевки попал под обстрел, погибла женщина
все новости
22:55
СМИ показало, как и зачем российские оккупанты убивали мирных людей в Буче
21:56
Главные события в оккупации 4 ноября
21:40
СМИ: Полтысячи заключенных, завербованных в ЧВК Вагнера, погибли в Украине
20:33
В России осужденных за тяжкие преступления теперь смогут отправить на войну
19:15
Суд арестовал имущество президента «Мотор Сичи» на 1 миллиард гривен
18:40
В Херсоне передумали и отменили круглосуточный комендантский час
18:28
В «ДНР» заявили о гибели жителя Куйбышевского района Донецка
17:47
Росармия нанесла ракетный удар по предприятию ДТЭК – есть существенные повреждения
17:21
В Херсоне объявили круглосуточный комендантский час
16:59
В Украине зарегистрировано более 3 млн внутренних переселенцев
16:46
Мэр Славянска рассказал, как работают банки и банкоматы
16:32
На Донетчине из-за обстрелов горели дома
16:12
Сумская ОВА показала последствия массированного обстрела области
15:58
FT: В оккупированном Скадовске россияне повесили медсестру Татьяну Мудренко
15:44
«ДНР» назвала причины больших очередей на выезд в Россию
все новости
ВИДЕО
Ситуация в Бахмуте, обстрелы Донецка и Горловки
04 ноября, 01:44
Россия завершила эвакуацию из Херсона: Что дальше ►
03 ноября, 22:58
Мобилизацию в России продолжат: Что она изменит на фронте ►
03 ноября, 15:17

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама