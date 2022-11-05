Войска РФ накрыли огнем Никопольский район, начались пожары

Никопольский район. Фото: ОВА

Снова российские силы накрыли Никопольский район Днепропетровской области из РСЗО «Град» и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Стреляли из временно оккупированного Энергодара по трем громадам: Красногригоревской, Марганецкой и Никопольской. Больше всего досталось Никополю. На ночной город враг направил около 40 снарядов. Загорелись два пожара. Пожарные пламя уже потушили», — уточнил Резниченко.



По его словам, повреждены 15 многоэтажных и частных домов, хозяйственные сооружения и газопровод. Российские снаряды попали и по местному лицею, промышленному и транспортному предприятиям. Повреждены производственные мощности и имущество. Обошлось без погибших и раненых.

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