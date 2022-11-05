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Пентагон: Россиянам пока не удалось уничтожить ни одной установки HIMARS

05 ноября 2022, 17:29

Пентагон: Россиянам пока не удалось уничтожить ни одной установки HIMARS

Вопреки заявлениям из России об уничтожении установок HIMARS в Украине, росиянам пока не удалось уничтожить ни одной из них. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источник в Минобороны США.

Отмечается, что США выделили Украине более 18,9 млрд долларов помощи в сфере безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе 18,2 млрд долларов после российского вторжения 24 февраля.

«Это включает в себя 20 высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые США изъяли из собственных запасов для отправки в Украину, и они изменили правила игры для способности Киева атаковать российскую оборону. На сегодняшний день Москве не удалось уничтожить ни одну из этих пусковых установок HIMARS, по словам высокопоставленного чиновника министерства обороны, попросившего не называть его имени, чтобы дать откровенную оценку войне», — пишет издание.

По словам представителя Пентагона, для предстоящих боев Украине по-прежнему требуется значительное количество артиллерии, поскольку темпы расхода боеприпасов в этой войне высокие: Украина выпускает 4000-7000 артиллерийских снарядов каждый день, а Россия выпускает 20000 в день.

«В зимние месяцы фронт, вероятно, стабилизируется вокруг Харькова и Бахмута в центральной Украине, но все еще не ясно, чем закончится битва под Херсоном, прежде чем погода остановит бой. Херсон может решиться в ближайшие две-три недели», — сказал чиновник.

Он добавил, что весной бои могут стать только жестче.

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