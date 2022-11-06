Российские войска обстреляли дома жителей Донецкой области из «Ураганов» и «Градов», есть жертвы

Российские оккупанты 5 ноября атаковали семь населенных пунктов Донецкой области, в результате чего среди местных жителей есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.



Захватчики обстреляли города Авдеевка, Торецк, пгт Большая Новоселка, Северное, села Карловка, Нетайлово, Уманское. Они использовали против мирного населения РСЗО «Ураган», «Град» и артиллерию. В результате атак был разрушен и поврежден 21 гражданский объект — 18 жилых домов, административное здание городской территориальной громады, хозяйственное сооружение и автомобиль.



Оккупанты атаковали Торецк из РСЗО «Ураган» и артиллерии, убили и ранили гражданских, повредили четыре дома.



Также были зафиксированы два ракетных удара по Лиману и обстрелы Авдеевки из «Градов». Россияне попали снарядами в дома местных жителей. По предварительной информации, там люди не пострадали.