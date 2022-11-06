«ДНР»: В Донецке под завалами дома погибла женщина в результате обстрела

В неподконтрольном Украине Донецке в результате обстрела погибла женщина. Об этом сообщил «мэр» Донецка от группировки «ДНР» Алексей Кулемзин.



Это произошло в Кировском районе в поселке шахты имени Абакумова.



Как уточнил Кулемзин, в результате прямого попадания под завалом дома погибла женщина 1963 года рождения. В доме разрушена стена, повреждено остекление. Также получил повреждение гараж.



Ранее в «ДНР» сообщили, что сегодня в результате обстрелов были ранены жители в Макеевке и Владимировке. Еще один человек подорвался на мине в Донецке.