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Россияне продолжают наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях — Генштаб ВСУ

06 ноября 2022, 19:27

Россияне продолжают наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, пытаются удержать временно захваченные территории и сдерживать украинские силы обороны. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что в нарушение международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны в течение суток оккупанты нанесли 3 ракетных и 3 авиационных удара, совершили более 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

«Вражеским ударам подверглись районы 7 населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Сумской областей», — уточнили в Генштабе.

Согласно сводке, сегодня оккупанты вели обстрелы:

  • на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Ворожба, Середина-Буда и Бунякино Сумской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка и Площадка;
  • на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка и Опытное;
  • на Авдеевском направлении — из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное и Первомайское;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Времовка, Павловка, Новомихайловка и Гуляйполе.

«На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов рядом с линией столкновения. В частности, Правдино, Шевченково, Кобзарцы, Белогорка, Малая Сейдеминуха, Новая Каменка, Большая Александровка и Новокиевка. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 65 вылетов», — сообщили в Генштабе ВСУ.

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