Россияне продолжают наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, пытаются удержать временно захваченные территории и сдерживать украинские силы обороны. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что в нарушение международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны в течение суток оккупанты нанесли 3 ракетных и 3 авиационных удара, совершили более 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
«Вражеским ударам подверглись районы 7 населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Сумской областей», — уточнили в Генштабе.
Согласно сводке, сегодня оккупанты вели обстрелы:
«На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов рядом с линией столкновения. В частности, Правдино, Шевченково, Кобзарцы, Белогорка, Малая Сейдеминуха, Новая Каменка, Большая Александровка и Новокиевка. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 65 вылетов», — сообщили в Генштабе ВСУ.