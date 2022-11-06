Россияне продолжают наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, пытаются удержать временно захваченные территории и сдерживать украинские силы обороны. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Отмечается, что в нарушение международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны в течение суток оккупанты нанесли 3 ракетных и 3 авиационных удара, совершили более 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня.



«Вражеским ударам подверглись районы 7 населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Сумской областей», — уточнили в Генштабе.



Согласно сводке, сегодня оккупанты вели обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Ворожба, Середина-Буда и Бунякино Сумской области;

— из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Ворожба, Середина-Буда и Бунякино Сумской области; на Купянском и Лиманском направлениях — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка и Площадка;

— из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка и Площадка; на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка и Опытное;

— из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка и Опытное; на Авдеевском направлении — из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное и Первомайское;

— из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное и Первомайское; на Новопавловском и Запорожском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Времовка, Павловка, Новомихайловка и Гуляйполе.

«На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов рядом с линией столкновения. В частности, Правдино, Шевченково, Кобзарцы, Белогорка, Малая Сейдеминуха, Новая Каменка, Большая Александровка и Новокиевка. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 65 вылетов», — сообщили в Генштабе ВСУ.