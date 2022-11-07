Оккупанты ударили по Донетчине, убили человека и ранили пятерых

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки, 6 ноября, в результате обстрелов со стороны российских сил погиб человек. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Смерть зафиксирована в Бахмуте. Еще пять человек получили ранения: по двое — в Бахмуте и Лимане, один — в Угледаре.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля на подконтрольной украинским властям части Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1165 мирных жителей. 2548 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Вчера, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предупредил, что Россия готовится к повторению массированных ударов по украинской инфраструктуре, для чего концентрирует силы и средства.