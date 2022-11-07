Около оккупированного Мариуполя найдены более 1500 новых могил — СМИ

Около захваченного войсками РФ Мариуполя на месте массового захоронения обнаружено более 1500 новых могил. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что на спутниковых снимках Maxar зафиксирован рост весной трех массовых захоронений возле Мариуполя. Речь о кладбищах в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном.



«Центр информационной устойчивости проанализировал снимки Старого Крыма для программы BBC «Панорама» и пришел к выводу, что с тех пор, как в последний раз анализировались изображения на этом месте в июне, здесь было вырыто 1500 новых могил. По его оценкам, с начала войны там было вырыто более 4600 могил, хотя они говорят, что не могут знать, сколько тел захоронено на этом месте», - сообщили журналисты.

Также со ссылкой на информацию жительницы оккупированного Мариуполя Татьяны, которая в поисках сына посетила место массового захоронения в Виноградном, BBC сообщает, что только на этом кладбище женщина насчитала более 800 свежих могил. По её данным, многие могилы в Виноградном отмечены небольшими табличками с номерами и полом, но не с именами, а большинство тел неопознаны.

Утром 7 ноября в Луганской ОВА рассказали, что населенных пунктах возле оккупированного войсками РФ Северодонецка захватчики проводят обыски, исчезают люди, также в городе было обнаружено 396 тел жертв российской агрессии.