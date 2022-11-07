Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Около оккупированного Мариуполя найдены более 1500 новых могил — СМИ

07 ноября 2022, 13:09

Около оккупированного Мариуполя найдены более 1500 новых могил — СМИ

Около захваченного войсками РФ Мариуполя на месте массового захоронения обнаружено более 1500 новых могил. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что на спутниковых снимках Maxar зафиксирован рост весной трех массовых захоронений возле Мариуполя. Речь о кладбищах в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном. 

«Центр информационной устойчивости проанализировал снимки Старого Крыма для программы BBC «Панорама» и пришел к выводу, что с тех пор, как в последний раз анализировались изображения на этом месте в июне, здесь было вырыто 1500 новых могил. По его оценкам, с начала войны там было вырыто более 4600 могил, хотя они говорят, что не могут знать, сколько тел захоронено на этом месте», - сообщили журналисты.

Также со ссылкой на информацию жительницы оккупированного Мариуполя Татьяны, которая в поисках сына посетила место массового захоронения в Виноградном, BBC сообщает, что только на этом кладбище женщина насчитала более 800 свежих могил. По её данным, многие могилы в Виноградном отмечены небольшими табличками с номерами и полом, но не с именами, а большинство тел неопознаны.

Утром 7 ноября в Луганской ОВА рассказали, что населенных пунктах возле оккупированного войсками РФ Северодонецка захватчики проводят обыски, исчезают люди, также в городе было обнаружено 396 тел жертв российской агрессии.

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
Война обстрелы на Донбассе

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:52
«Министр ДНР» получил «дисциплинарное взыскание» за старт отопительного сезона
15:02
Оккупанты предложили жителям Херсона «эвакуироваться своими силами»
13:09
Около оккупированного Мариуполя найдены более 1500 новых могил — СМИ
10:24
«ДНР»: За сутки в ходе обстрелов погиб один человек, еще трое получили ранения
09:42
В Северодонецке нашли тела 396 жертв агрессии РФ — Луганская ОВА
09:02
В Донецке под обстрел попало управление Донецкой железной дороги
21:59
«ДНР»: В Донецке из-за обстрела произошел пожар на вентстволе шахты Засядько
18:21
Оккупанты жалуются на большие потери на Угледарском направлении
17:40
«ДНР» мобилизовала 3500 студентов, родители просят Путина вернуть их с фронта
16:42
«ДНР»: В Донецке под завалами дома погибла женщина в результате обстрела
12:03
В Макеевке и Владимировке от обстрелов ранены жители, в Донецке мужчина подорвался на мине
01:06
В Углегорске стреляли в «судью ДНР» — дайджест за день ►
21:35
В оккупированном Донецке под обстрел попал Ленинский район
15:57
В оккупированном Мелитополе установили памятник Ленину
13:23
Морской бульвар сделали Комсомольским: В Мариуполе оккупанты переименовывают улицы
все новости
15:52
«Министр ДНР» получил «дисциплинарное взыскание» за старт отопительного сезона
15:50
Пять предприятий, перешедших в управление Минобороны, будут работать в режиме 24\7 – Шмыгаль
15:46
Завтра в Славянске возобновляется движение городского электротранспорта
15:02
Оккупанты предложили жителям Херсона «эвакуироваться своими силами»
15:02
Полицейские показали процесс эвакуации гражданских из Бахмута
14:17
СБУ задержала экс-боевика группы «Призрак», воевавшего на востоке
14:16
«Шахтер» сыграет с «Ренном» в стыковых матчах Лиги Европы
13:35
В Украину доставлены ЗРК NASAMS и Aspide — Резников
13:32
Журналисты узнали о лагере в Донецкой области, где оккупанты держат отказывающихся воевать
13:09
Около оккупированного Мариуполя найдены более 1500 новых могил — СМИ
12:41
«Укрнафта», «Мотор Сич» и ряд других компаний национализируют — СМИ
12:31
Repubblica: США допустили переговоры по Украине в случае освобождения Херсона
11:36
Посольство Великобритании не планирует эвакуироваться из Киева
11:18
Российские войска атаковали Краматорск четырьмя ракетами
11:00
ВСУ: В Херсонской области сбит российский штурмовик Су-25
все новости
ВИДЕО
«ДНР» мобилизовала 3500 студентов, родители просят Путина вернуть их с фронта
06 ноября, 17:40
В Углегорске стреляли в «судью ДНР» — дайджест за день ►
06 ноября, 01:06
Что после дронов? Какое оружие Иран и КНДР дадут России ►
06 ноября, 00:09

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама