Россияне создали свои «прокуратуры» в оккупированных регионах Украины

Россияне создали так называемые «прокуратуры» на территории четырех временно оккупированных областей Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры РФ.



«Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал приказы об образовании в системе прокуратуры России прокуратур "Донецкой и Луганской народных республик", Херсонской и Запорожской областей с целью организации должного прокурорского надзора в образованных "субъектах РФ"», — сказано в сообщении.



Отмечается, что приказ предусматривает «формирование аппаратов "прокуратур" указанных регионов, а также подчиненных им "прокуратур" городов и районов».