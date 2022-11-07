Главные события в оккупации 7 ноября

Общество



Около захваченного войсками РФ Мариуполя на месте массового захоронения обнаружено более 1500 новых могил. На спутниковых снимках Maxar зафиксирован рост весной трех массовых захоронений возле Мариуполя. Речь о кладбищах в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном.



В группировке «ЛНР» заявили, что в стихийных захоронениях на территории оккупированной Северодонецкой агломерации обнаружены останки 408 человек.



Населенные пункты на оккупированной территории Донецкой области плохо подготовлены к отопительному сезону. По словам главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина, большинство случаев, когда потребителям не подается тепло, связаны с недостаточным количеством воды в отопительной системе.



В Донецке возник пожар в здании по улице Артема, где ранее находился офис Донецкой железной дороги. После событий 2014 года там была администрация пророссийского «руководителя» региона Александра Захарченко. Дончане называли это место самым «режимным в городе». Пожар начался около трех часов ночи 7 ноября, по состоянию на 21:00 ликвидация пожара все еще продолжалась.



Российские оккупанты заявили о завершении «эвакуации» из Херсона. В понедельник, 7 ноября, с правого берега Днепра ушел последний теплоход. Людям, оставшимся в городе, предлагается уезжать самостоятельно.



Издание The Insider узнало, что в селе Завитне Бажання на границе Запорожской и Донецкой областей оккупанты создали лагерь для мобилизованных россиян, которые отказываются воевать.



Россияне создали так называемые «прокуратуры» на территории четырех временно оккупированных областей Украины. Якобы с целью организации должного «прокурорского надзора» в образовавшихся «субъектах РФ».



Военные действия



Группировка «ДНР» заявила о смерти подростка в результате обстрела Донецка. Кроме того, пострадали два человека в Кировском районе Донецка и один — в селе Владимировка под Волновахой.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от главного редактора украинского телеканала иностранного вещания FREEDOM Алексея Мацуки.