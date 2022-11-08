Российские войска за сутки убили троих жителей Донецкой области

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки, 7 ноября, в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три человека. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Смерти зафиксированы в Бахмуте и Красногоровке. Еще семь человек получили ранения.



«Кроме того, правоохранители обнаружили тела 4 убитых россиянами во время оккупации в Ямполе», — отметил Кириленко.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля на подконтрольной украинским властям части Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погиб 1171 мирный житель. 2555 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Донецкая область по-прежнему остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов, которые гибнут там сотнями каждый день.