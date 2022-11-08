Оккупанты обстреляли с «Градов» и артиллерии две общины на Днепропетровщине

Российские войска обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии две общины Днепропетровской области – Марганецкую и Никопольскую. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что обошлось без пострадавших.

«В Никополе российские снаряды повредили с десяток многоэтажных и частных домов, два промышленных предприятия, больницу, школу, профтехучилище, автомобили и газовод», - рассказал глава Днепропетровской ОВА.

Ранее руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки в регионе из-за российских обстрелов погибли трое мирных жителей.