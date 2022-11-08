В оккупированном Сватово уничтожен склад с боеприпасами армии РФ

В захваченном армией РФ Сватово уничтожен склад с боеприпасами оккупантов. Об этом сообщили в Луганской ОВА.



Отмечается также, что оккупационная так называемая «администрация» Северодонецка создала в городе постоянно действующую комиссию по выявлению и осмотру жилых помещений, в которых никто не проживает, с последующим внесением объектов в маневровый фонд.

«Захватчикам это необходимо для предоставления жилья гражданам, лишившимся дома. Среди них, в подавляющем большинстве, почему-то коллаборанты и военные. Проверяют квартиры, о которых известили соседи. Некоторые адреса уже опубликованы в сети», - пояснили в Луганской ОВА.

В Белокуракино, по информации администрации, вернули памятник Ленину.



К тому же в Луганской ОВА сообщили, что ВСУ отбили очередную атаку войск РФ в районе Белогоровки, а оккупанты продолжают обстрел населенных пунктов региона.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Донецкая область по-прежнему остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов, которые гибнут там сотнями каждый день.



