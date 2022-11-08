Войска РФ обстреливают участок фронта от Угледара до Северска

Ночью и утром российские войска продолжили атаковать участкок фронта от Угледара до Северска. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он рассказал, что на Волновахском направлении ранен 1 человек в Угледаре, также на территории общины под обстрелы попали Павловка и Богоявленка, было повреждено 6 домов.

На Донецком направлении, по информации Кириленко, обошлось без жертв.



«Ночью Авдеевка подверглась обстрелам из артиллерии и «Градов» – пострадал старый город. Также под обстрелами – окрестности Марьинской и Очеретинской общин и Острое Кураховской общины. В Остром повреждено 8 домов», - написал глава Донецкой ОВА.

Павел Кириленко рассказал, что на Горловском направлении продолжаются интенсивные обстрелы Торецкой общины и вблизи Роздоловки, Яковлевки и Бахмутского в Соледарской общине. По предварительной информации, без пострадавших.

Также в Донецкой ОВА сообщили, что на Лисичанском направлении оккупанты обстреливали Северск, а также вблизи населенных пунктов Серебрянка и Дроновка. Обошлось без жертв, а информация о повреждениях уточняется.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Донецкая область по-прежнему остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов, которые гибнут там сотнями каждый день.