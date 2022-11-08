В Донецкой области сегодня будут стабилизационные отключения света

С 5 утра 8 ноября по распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Донецкой области проходят стабилизационные отключения света. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкие электросети.



График вероятных отключений можно посмотреть на сайте.



«Ситуация в энергосистеме продолжает оставаться тяжелой. Так что просим всех клиентов поддержать энергетиков в борьбе на энергофронте. Для этого употреблять электроэнергию умеренно — включать энергоемкие приборы поочередно», - говорится в сообщении.



Потребителей просят максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00. Бизнес-клиентов - ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.