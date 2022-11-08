Около Мариуполя прогремели три мощных взрыва

Три мощных взрыва прогремели вблизи оккупированного войсками РФ Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.



Он уточнил, что взрывы были в селе Никольское Мариупольского района, которое находится в 15 км от Мариуполя.



Позже Петр Андрющенко уточнил, что в селе работает система ПВО оккупантов «из лесополосы в районе больницы».

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Донецкая область по-прежнему остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов, которые гибнут там сотнями каждый день.