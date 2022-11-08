Войска РФ разрушили в Донецкой области за сутки 20 гражданских объектов

Правоохранители задокументировали 28 ударов по Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть погибшие и раненые гражданские жители.



Российские войска обстреляли 15 населенных пунктов, атаковав города Краматорск, Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Торецк, Угледар, Курахово, Часов Яр, Соледар, пгт Большая Новоселка, Острое, Нью-Йорк, Петровка, села Красногоровка, Карловка.

Оккупанты обстреливали Донетчину из авиации, ЗРК «С-300», РСЗО «Град», артиллерии, минометов.

Разрушены и повреждены оккупантами 20 гражданских объектов региона – 16 жилых домов, два завода, хозяйственное сооружение, автомобиль.

«Зафиксированы четыре ракетных удара по ЗРК «С-300» по Краматорску. Российские снаряды попали в инфраструктуру. По предварительным данным, люди не пострадали», - рассказали полицейские.

Также сообщается, что оккупанты из авиации ударили по Красногоровке, повредив в населенном пункте три частных дома.

Из реактивной артиллерии российские военные обстреляли Бахмут. Есть убитые и травмированные, разрушения получили один многоквартирный и 2 частных дома. Также сообщается, что есть раненые в Соледаре и Угледаре.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 136 человек, с начала обязательной эвакуации более 28 400 человек, в том числе 4406 – дети, 1772 – люди с инвалидностью.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Донецкая область по-прежнему остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов, которые гибнут там сотнями каждый день.