На деоккупированных территориях Херсонской области найдены еще три тела мирных жителей

На деоккупированных территориях Херсонской области обнаружены еще три тела гражданских, убитых оккупантами. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



По предварительным данным, погибшие - местные жители.



«Двое из них погибли в результате обстрела вражескими войсками населенного пункта. На теле третьего зафиксированы следы насильственной смерти», - говорится в сообщени.



Тела направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление событий преступления.



Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).