Оккупанты грабят Херсонщину, вывозят грузовиками бытовую технику и оборудование

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне продолжают мародерство и грабежи, уничтожение инфраструктуры. О новых фактах сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.



«7 ноября через дамбу Каховской ГЭС двигались колонны грузовых автомобилей с бытовой техникой и строительными материалами. Продолжается демонтаж и вывоз оборудования, вышек мобильной связи украинских операторов», — говорится в сообщении.



Кроме того, в районе города Берислав российские оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции.



«Из Херсонского областного музея Шовкуненко оккупанты вывезли все художественные ценности, мебель и оборудование», — добавили в Генштабе.