За три месяца из опасных районов эвакуировали почти 300 тысяч человек - Тимошенко

За последние три месяца с территорий, прилегающих к зонам боевых действий, эвакуированы более 288 тысяч человек. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает «Интефакс-Украина».



Он отметил, что из этого числа 60 тысяч – дети и 7,5 тысяч – люди с инвалидностью.



«По состоянию на сегодня на территории 15 областей оборудован 1 миллион мест для временного проживания внутренне перемещенных лиц», - сказал также Тимошенко.



По его словам, наибольшее количество свободных мест в Ровенской (37 тысяч), Закарпатской (более 15 тыс), Одесской (18690), Житомирской (более 28 тысяч) , Хмельницкой (более 17 тысяч) областях.



Наибольшее количество занятых мест – в Винницкой, Полтавской, Львовской и Кировоградской областях.