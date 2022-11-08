Главные события в оккупации 8 ноября

Общество



Российские регионы составляют новые бюджеты, в которых часть расходов пойдет на содержание аннексированных украинских территорий. В большинстве деньги выделяются из резервных фондов, где аккумулируют средства на борьбу с последствиями чрезвычайных ситуаций, для помощи пенсионерам и ветеранам. Восстановление оккупированных территорий обойдется России дорого. Подробности — в материале нашей журналистки.



В захваченном войсками России Мариуполе оккупанты полностью закрасили мурал «Милана». Мурал был создан в 2018 году. На нем изображена Милана, мама которой погибла в 2015 году во время обстрела российскими войсками мариупольского микрорайона «Восточный».



16 котельных из 268 так и не удалось на данный момент запустить в работу в оккупированном Донецке. Об этом заявил директор «Донбасстеплоэнерго» Алексей Цюпка. Также он признал, что нехватка сотрудников в котельных в Донецке составляет 70%.



По данным Генштаба ВСУ, россияне вывозят из Херсонской области оборудование, вышки мобильной связи украинских операторов, художественные ценности из Херсонского областного музея Шовкуненко.



Боевые действия



В группировке «ЛНР» заявили, что в результате обстрела оккупированного города Кременная на Луганщине погибла пожилая женщина и ранен мужчина.



В захваченном войсками России Донецке в результате обстрела погибла девочка-подросток 2007 года рождения, заявил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



В России – новый скандал, связанный с мобилизованными. Под Макеевкой в Луганской области погибли более 500 призывников. Ряд СМИ, ссылаясь на их родственников, сообщает, что уничтожен целый батальон из Воронежской области.



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