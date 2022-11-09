В Донецке из-за обстрелов за сутки погибли два человека, еще трое ранены

За минувшие сутки на оккупированной части Донецкой области от обстрелов погибли два человека. Об этом заявили в «СЦКК ДНР».
Отмечается, что в Кировском районе Донецка погибла девочка-подросток 2007 года рождения, в Ленинском районе — мужчина 1954 г.р.
Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц в Ленинском и Куйбышевском районах Донецка.
Также сообщается об одном раненом в Донецке сегодня утром.
На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителя. Еще 11 человек получили ранения.
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