На Харьковщине на мине подорвались работники дорожной службы, есть погибшие

В Чугуевском районе Харьковской области на мине подорвалась работники дорожной службы. Два человека погибли, еще два получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.



Синегубов подчеркнул, что минная опасность в Харьковской области еще долго будет оставаться одной из самых больших проблем.



«Российские оккупанты заминировали абсолютно все. К сожалению, за сутки два работника дорожной службы, 21 и 51 года, погибли. Еще двое мужчин, 55 и 34 лет, получили ранения. Спецтехника зацепила мину во время работ в Чугуевском районе», — рассказал глава области.



По его словам, пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезвредили 635 взрывоопасных предметов. Разминирование продолжается.



Кроме того, из-за обстрелов со стороны российских войск за сутки госпитализированы 42-летняя женщина и 31-летний мужчина. Они были ранены в Дворичанской громаде, их состояние медики оценивают как среднее.