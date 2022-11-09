В Донецкой ОВА рассказали об обстрелах региона оккупантами

Российские войска нанесли удар по Краматорску – 1 ребенок ранен, повреждена школа и близлежащие дома. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также он рассказал, что на Донецком направлении армия РФ обстреляла Курахово, ударили по частному сектору и промышленному объекту. К тому же на этом направлении была атакована из артиллерии Авдеевка – 1 человек погиб, 1 ранен. 3 человека были ранены в Красногоровке.

«На Горловском направлении больше всего пострадала часовоярская община. В Часов Яре 1 человек погиб, 2 ранены. Повреждены детсад, школа и инфраструктурный объект, полностью уничтожены 4 дома, частичные разрушения получили еще не менее 16. Громко прошла ночь в Светлодарской общине, были обстрелы окрестностей Торецкой и Соледарской общин», - сообщили в Донецкой ОВА.

По информации Кириленко, на Лисичанском направлении под огнем Торское и Заречное, а в Лиманской общине - Серебрянка, Дроновка, а также Северск и Северская община. Информация о пострадавших и объемах разрушений устанавливается.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителя.